Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" увеличили температуру из-за резкого похолодания Общество

Станции Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" увеличили температуру сетевой воды, отпускаемой для отопления потребителей. В пресс-службе компании пояснили, что это связано с установившимися холодами.

Так, по состоянию на 11 января температура сетевой воды, отпускаемой Дзержинской ТЭЦ, составляет +107°, Новогорьковской ТЭЦ – +113°, Сормовской ТЭЦ – +99°.

По прогнозу с 12 января в городах работы филиала ожидается дальнейшее похолодание до минус 22-24°. При этом в соответствии с температурными графиками температура сетевой воды будет увеличена до 115 градусов, причем теплоноситель, циркулирующий в тепловой сети, находится под высоким давлением.

В таких условиях любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность. В связи с этим Нижегородский филиал "Т Плюс" напоминает о необходимости быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи теплосетевых объектов.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся:

- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

- в Кстове – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.

Предупреждайте детей, находящихся или играющих вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения и отопления немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения – этим вы можете усугубить ситуацию и подвергнуть опасности здоровье и жизнь самих себя и своих близких.

Водителям автотранспортных средств следует не допускать парковки в охранных зонах тепловых сетей, уделять повышенное внимание при движении близи ограждений мест производства и ремонтных работ, избегать проезда в местах парения или выхода на поверхность больших количеств воды.