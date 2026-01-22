Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку бойцов СВО Общество

Социальные участковые организовали единый день мастер-классов в поддержку участников специальной военной операции.

Акция прошла сразу на 11 площадках в Нижнем Новгороде и Дзержинске. На каждой из них десятки неравнодушных жителей занимались изготовлением окопных свечей. Все необходимые материалы были предоставлены в рамках проекта "Социальный участковый". Сами участковые координировали работу, обучали технологии и помогали в процессе.

Центральной площадкой стал соседский центр "вМесте" в Ленинском районе. Здесь собрались не только участники мастер-классов, но и бойцы СВО, чтобы лично поблагодарить волонтёров за помощь.

Один из бойцов с позывным Зятёк рассказал, насколько необходимы окопные свечи в зоне боевых действий.

"Бывало, что от одной свечи и вшестером грелись. Поэтому изготовление свечей и маскировочных сетей — это большая и очень нужная работа, которая действительно помогает и приближает победу", - сказал он и выразил благодарность всем участникам акции от лица бойцов и от себя лично.

Как отметила социальный участковый Ленинского района Ольга Лазоренко, для бойцов такие свечи — это не просто источник света и тепла, а знак уважения, поддержки и заботы.

"Участники мастер-классов оставляют на свечах надписи и пожелания — вернуться домой живыми, целыми и невредимыми. В каждой такой свече есть человеческое тепло и искренние эмоции, которые обязательно дойдут до ребят", - сказала нижегородка.

Все свечи, сделанные в ходе мастер-классов, будут переданы в зону проведения СВО ближайшим гуманитарным конвоем.

Поддержка участников СВО и их семей остаётся одним из приоритетов работы социальных участковых. В рамках проекта регулярно проходят благотворительные и волонтёрские мероприятия. Ранее губернатор Глеб Никитин положительно оценил деятельность социальных участковых в вопросах поддержки бойцов СВО и их семей и поручил продолжать и усиливать это направление.

Добавим, что проект "Социальный участковый" реализуется по инициативе главы региона. Его цель — наладить прямую связь между жителями и органами власти. Сейчас в проекте участвуют около 1000 активистов.

Социальные участковые помогают решать повседневные вопросы граждан, информируют о мерах поддержки и передают системные запросы на уровень принятия решений. Одним из главных принципов проекта остаётся живое общение — офлайн-встречи, которые позволяют, в том числе, преодолевать цифровое неравенство.