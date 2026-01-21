Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 20:00Проект второй очереди реконструкции НСА прошел общественные обсуждения
21 января 2026 19:44Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту "Вам решать!"
21 января 2026 19:23780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
21 января 2026 18:58IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома
21 января 2026 18:50Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО
21 января 2026 18:29Нейрохирурги НОКБ получили новый микроскоп для сложных операций
21 января 2026 17:55Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега
21 января 2026 17:41НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана
21 января 2026 17:23Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"
21 января 2026 16:34Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году
Общество

Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту "Вам решать!"

21 января 2026 19:44 Общество
Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту Вам решать!

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижнем Новгороде реализуют 78 проектов в рамках программы "Вам решать!". Общий объем финансирования составит более 205,5 миллиона рублей. Большинство инициатив связано с развитием образовательной инфраструктуры. Это выяснило НИА "Нижний Новгород", изучив перечень отобранных объектов, опубликованный на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.   

В планах — ремонт и благоустройство территорий более 40 школ, гимназий, лицеев и детских садов. В частности, в образовательных учреждениях появятся новые спортивные площадки, хоккейные коробки, беговые дорожки и другие объекты для занятий физкультурой. Также запланирован ремонт асфальтового покрытия и обновление внутренних помещений, реконструкция актовых и спортивных залов, капитальный ремонт крыши и фасада. В части объектов благоустроят прилегающую территорию.

Значительная часть бюджета будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. В разных районах города проведут ремонт дорог. В частности, работы пройдут на отрезках улиц Бекетова, Радужной, Луговой, Кисловодской, Композитора Касьянова, Московского шоссе и других. 

Также в рамках программы предусмотрено создание детских площадок. Они появятся на улицах Народной, 37, Светлоярской, 17, Невзоровых, 82 и других. А на улице Полтавской, 2 и в селе Елховка Кстовского района построят спортивные площадки. 

Кстати, в Кстовском районе, который стал частью Нижнего Новгорода в прошлом году, планируется благоустройство 11 объектов, большинство из которых также связаны с образовательной сферой. В них появятся универсальные спортивные площадки, обновятся спортивные залы и территории учебных заведений.

Отметим, что в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" реализовали 71 проект, предложенный жителями города.

Ранее сообщалось, что всего в регионе в 2026 году будет реализовано 363 инициативы, предложенные жителями региона в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать!
Поделиться:
Новости по теме
02 января 2026 13:3258,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 12:06Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей
02 декабря 2025 18:20670 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта "Вам решать!"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных