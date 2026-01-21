Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижнем Новгороде реализуют 78 проектов в рамках программы "Вам решать!". Общий объем финансирования составит более 205,5 миллиона рублей. Большинство инициатив связано с развитием образовательной инфраструктуры. Это выяснило НИА "Нижний Новгород", изучив перечень отобранных объектов, опубликованный на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

В планах — ремонт и благоустройство территорий более 40 школ, гимназий, лицеев и детских садов. В частности, в образовательных учреждениях появятся новые спортивные площадки, хоккейные коробки, беговые дорожки и другие объекты для занятий физкультурой. Также запланирован ремонт асфальтового покрытия и обновление внутренних помещений, реконструкция актовых и спортивных залов, капитальный ремонт крыши и фасада. В части объектов благоустроят прилегающую территорию.

Значительная часть бюджета будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. В разных районах города проведут ремонт дорог. В частности, работы пройдут на отрезках улиц Бекетова, Радужной, Луговой, Кисловодской, Композитора Касьянова, Московского шоссе и других.

Также в рамках программы предусмотрено создание детских площадок. Они появятся на улицах Народной, 37, Светлоярской, 17, Невзоровых, 82 и других. А на улице Полтавской, 2 и в селе Елховка Кстовского района построят спортивные площадки.

Кстати, в Кстовском районе, который стал частью Нижнего Новгорода в прошлом году, планируется благоустройство 11 объектов, большинство из которых также связаны с образовательной сферой. В них появятся универсальные спортивные площадки, обновятся спортивные залы и территории учебных заведений.

Отметим, что в 2025 году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" реализовали 71 проект, предложенный жителями города.

Ранее сообщалось, что всего в регионе в 2026 году будет реализовано 363 инициативы, предложенные жителями региона в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".