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Бизнес

Опубликован проект нового ЖК в районе Мещерского озера

12 января 2021 18:07  [117] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Опубликован проект нового ЖК в Канавинском районе. Он был рассмотрен на архитектурном совете при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Проект планировки и межевания территории предложено реализовать в границах улиц Бетанкура и Сергея Акимова, неподалеку от Мещерского озера и кольцевого движения на ул.Бетанкура. Речь идет о пустыре, где ранее находился вещевой рынок.

Заказчик — ООО СЗ "ННДК-Мещера". Разработчик — ООО "ТМА Пестова и Попова".

Планируется не только построить дома, но и рынок.

В итоге было рекомендовано продолжить работу над концепцией объемно-планировочного решения территории с учетом предложений членов архитектурного совета.

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