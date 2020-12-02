Опубликован проект нового ЖК в районе Мещерского озера

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Опубликован проект нового ЖК в Канавинском районе. Он был рассмотрен на архитектурном совете при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Проект планировки и межевания территории предложено реализовать в границах улиц Бетанкура и Сергея Акимова, неподалеку от Мещерского озера и кольцевого движения на ул.Бетанкура. Речь идет о пустыре, где ранее находился вещевой рынок.
Заказчик — ООО СЗ "ННДК-Мещера". Разработчик — ООО "ТМА Пестова и Попова".
Планируется не только построить дома, но и рынок.
В итоге было рекомендовано продолжить работу над концепцией объемно-планировочного решения территории с учетом предложений членов архитектурного совета.
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