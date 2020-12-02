"Жителей нижегородской и самарской земли объединяет очень многое", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Самарской области со 170-летием Самарской Губернии, которое отмечается 13 января 2021 года.

"Самарская область обладает значительными возможностями и потенциалом в экономической, промышленной и образовательной сфере. Она всегда являлась регионом-лидером, где живут талантливые и трудолюбивые люди, способные создавать новое", – говорится в поздравительной телеграмме Глеба Никитина, которую он направил в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Жителей нижегородской и самарской земли объединяет очень многое. Наши жизни неразрывно связаны с великой Волгой, при этом оба региона – флагманы российского автомобилестроения. Крайне значим вклад Нижегородской и Самарской областей в Победу в Великой Отечественной войне: совсем недавно Нижний Новгород и Самара удостоились права называться "Городами трудовой доблести", - добавил Глеб Никитин.

Он считает, что "тесная духовная и историческая связь между регионами продолжает крепнуть, а сложившиеся дружественные отношения наполняются новым содержанием".

"Сердечно поздравляю всех самарцев с юбилеем! Желаю вашему региону процветания, а каждому его жителю – успехов в добрых начинаниях на благо своей малой родины!", – заключил Глеб Никитин.