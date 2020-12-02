Нижегородские пользователи Wink смотрели в новогодние каникулы семейные и фантастические фильмы Культура и отдых

В новогодние праздники нижегородцы обращались к онлайн-кинотеатру Wink от "Ростелекома" более 30 тысяч раз. Пользователи сервиса предпочитали смотреть семейные и фантастические ленты, отметили в пресс-службе компании.

Лидерами просмотра стали кинокартины новогодней тематики "Необыкновенная история на Рождество", "Вечер шутов, или Серьезно с приветом" и ставший уже классикой фильм "Один дома".

Интерес нижегородцев также вызвали анимации "Говард и Подводное королевство" и "Пушистые мошенники". Из лент 2020 года популярностью пользовались фантастический боевик "Довод", музыкальное фэнтези "Ведьмы" и российский фильм ужасов "Атакан. Кровавая легенда". Большое количество просмотров собрали триллеры и детективы, в том числе "Морские паразиты" и "Защитник".

"В этом году количество заказов от нижегородцев в Wink выросло на 20 процентов по сравнению с прошлогодними каникулами. Пользователи оценили обширную коллекцию и удобство пользования видеосервисом. Они могут смотреть на экранах стационарных и мобильных устройств как любимые картины, так и новинки кинематографа и эксклюзивные премьеры", - отметила директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Юлия Зорина.

При подключении в январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка "Новогодний трансформер", в которую входит 40 тысяч фильмов и сериалов. Первые 30 дней услуга предоставляется бесплатно, а после промопериода компания переключает клиентов на базовый тариф "Трансформер", который можно настроить индивидуально.

Действующим подписчикам Wink "Ростелеком" дарит на 30 дней пакет "Новогодний" с обширной видеотекой и дополнительными тематическими ТВ-каналами. Бонус – скидка 15% на покупку и аренду кинокартин, которые не входят в подписку, в том числе на новые фильмы.

Пользователям видеосервиса доступны более 250 телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов. Подробнее о Wink – на сайте "Ростелекома" или по телефону 8 800 1000 800.