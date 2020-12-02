Ушел из жизни декан юрфака ННГУ Виктор Цыганов Общество

Фото: с сайта ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ушел из жизни декан юридического факультета ННГУ им. Лобачевского Виктор Цыганов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе университета.

Это произошло сегодня ночью. Причина смерти пока неизвестна.

СПРАВКА:

Виктор Цыганов являлся кандидатом юридических наук, доцентом. В 1996 году окончил дневное отделение юридического факультета ННГУ, получив диплом с отличием по специальности "юриспруденция". В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию. Был членом совета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России. С 2015 года - членом Общественного совета по оценке качества работы образовательных органов, подведомственных Министерству образования Нижегородской области.