Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы, сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта многоквартирных домов.

Руководство фонда принято решение в 2021 году о предоставлении рассрочки всем категориям граждан. Рассрочка предоставляется на всю сумму задолженности, включая ранее начисленные пени, на срок до 18 месяцев.

Как отметил гендиректор Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк, решение связано со сложной эпидобстановкой. "И чтобы поддержать нижегородцев, которые накопили долги, заключить с нами соглашение и погасить эти долги в рассрочку", - отметил он, добавив при этом, что для оформления рассрочки необходимо обратиться в Фонд или же в отделения МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска, предоставить паспорт либо другой доверенность от собственника жилья, копии правоустанавливающего документа и платежные документы за последний расчетный период.

Кроме того, о порядке оформления рассрочки и необходимых для этого документах можно ознакомиться на официальном сайте Фонда, в разделе "Документы - Образцы документов": http://www.fkrnnov.ru/?id=16282.

Напомним, что собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капремонт.

Стоит отметить, что для льготных категорий граждан порядок предоставления льгот не меняется, им также не нужно заключать дополнительное соглашение с Фондом. Максимальный срок рассрочки – 24 месяца, в период действия рассрочки пени не взимаются.