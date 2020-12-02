Подготовку к 800-летию разделят на блоки
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
19 января 2021 15:46  [89] Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы
19 января 2021 14:06  [98] "Красное Сормово" построило четвертый сухогруз для компании из Ростова-на-Дону
16 января 2021 12:39  [333] Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых
15 января 2021 11:55  [384] Банк "Открытие" выступил финансовым партнером сделки по продаже дзержинского ЗАО "Корунд-Циан"
15 января 2021 10:43  [536] Банк "Открытие" и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе программного решения класса CEP
14 января 2021 18:07  [561] ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году
14 января 2021 15:52  [366] ВТБ в Нижегородской области увеличил объем выдач ипотеки более чем на 40%
14 января 2021 09:47  [375] Банк "Открытие" первым в России выдал кредит по сниженной ставке по льготной госпрограмме
13 января 2021 18:04  [291] ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%
13 января 2021 16:47  [365] Банк "Открытие" разыгрывает среди предпринимателей IPhone 12 Pro
Бизнес

Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы

19 января 2021 15:46  [89] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы, сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта многоквартирных домов.

Руководство фонда принято решение в 2021 году о предоставлении рассрочки всем категориям граждан. Рассрочка предоставляется на всю сумму задолженности, включая ранее начисленные пени, на срок до 18 месяцев.

Как отметил гендиректор Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк, решение связано со сложной эпидобстановкой. "И чтобы поддержать нижегородцев, которые накопили долги, заключить с нами соглашение и погасить эти долги в рассрочку", - отметил он, добавив при этом, что для оформления рассрочки необходимо обратиться в Фонд или же в отделения МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска, предоставить паспорт либо другой доверенность от собственника жилья, копии правоустанавливающего документа и платежные документы за последний расчетный период.

Кроме того, о порядке оформления рассрочки и необходимых для этого документах можно ознакомиться на официальном сайте Фонда, в разделе "Документы - Образцы документов": http://www.fkrnnov.ru/?id=16282.

Напомним, что собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капремонт.

Стоит отметить, что для льготных категорий граждан порядок предоставления льгот не меняется, им также не нужно заключать дополнительное соглашение с Фондом. Максимальный срок рассрочки – 24 месяца, в период действия рассрочки пени не взимаются.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph