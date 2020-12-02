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Общество

"Если понадобится больше пунктов вакцинации, будем открывать", - Евгений Люлин

22 января 2021 11:50  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил уверенность, что темпы вакцинации в регионе ускорятся. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 21 января 2021 года. 

Он отметил, что в начале января число желающих сделать прививку от коронавируса превышало количество имеющейся вакцины.

Сейчас, когда в регион доставлено почти 15 тысяч вакцин, ситуация изменится. Кроме того, до конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз.

"Скачок происходит уже сегодня, и эта динамика будет нарастать. К июню, я считаю, будем иметь в наличии до 60% вакцины. В дальнейшем все будет зависеть от активности жителей Нижегородской области", - сказал Евгений Люлин.

Он напомнил, что сейчас в регионе действует 80 прививочных пунктов.

"Если нужно будет, об этом мы говорили с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, будем быстро открывать новые. Уже все технологии понятны", - отметил председатель регионального парламента.

Евгений Люлин считает, что сделать прививку крайне необходимо. Как стало известно на пресс-конференции, сам он в декабре перенес заболевание. Несмотря на это, он для себя решил, что пойдет на вакцинацию, как только сможет по медицинским показаниям. Все близкие Евгения Люлина, по его словам, уже подали заявки на прививку.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

При этом, желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет. Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах.  

Добавим, что на этой неделе появилась информация о том, что якобы вакцинированные нижегородцы будут получать документы, или так называемые паспорта с информацией о полученной прививке от коронавируса. Минздрав опровергает эти сведения.

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Теги:
Вакцина Евгений Люлин Коронавирус
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