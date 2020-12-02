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Общество

Починковская ЦРБ за пять лет получит более 180 млн рублей на медоборудование

24 января 2021 10:40  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Починковская ЦРБ за пять лет получит более 180 млн рублей на ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Развитие лечебного учреждения обсудил губернатор региона Глеб Никитин с главным врачом ЦРБ Ольгой Карпушкиной в ходе рабочей поездки в с. Починки, когда посетил ЦРБ.

Починковская ЦРБ включена в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. До 2025 года на ремонт, закупку оборудования и автомобилей для Починковской ЦРБ планируется направить 180 млн рублей. Эти средства предусмотрены на капремонт трех ФАПов, врачебной амбулатории, первичного сосудистого отделения и терапевтического отделения районной больницы. Кроме того, будут выделены средства на строительство вертолетной площадки для медбригад санавиации, а также на обновление оборудования.

"Мне поступали вопросы по поводу аппарата КТ в Починковской ЦРБ, который пришел в негодность и требовал ремонта. В рамках федерального проекта был приобретен новый аппарат, и уже с 27 января его начнут эксплуатировать", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор осмотрел терапевтическое и хирургическое отделения больницы, а также побывал в перинатальном центре.

"Медучреждение обеспечено оборудованием, здесь функционирует региональная медицинская информационная система. Посмотрели, как проводятся телемедицинские консультации. Благодаря грамотному управлению и хозяйственному подходу в ЦРБ проведен ремонт, больница в хорошем состоянии. Тем не менее мы включили ее в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, благодаря чему в течение пяти лет на нее будет выделено более 180 млн рублей. Кроме того, больница участвует в национальном проекте "Здравоохранение", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что, в частности, средства планируется направить на развитие фельдшерско-акушерских пунктов. Предусмотрены и ремонтные работы.

"Починковская ЦРБ – это межрегиональная больница и перинатальный центр. Я пообщался с женщинами, которые рожали здесь, а также с пациентами сердечно-сосудистого отделения. Отзывы очень хорошие. Отмечу, что в больнице практически нет дефицита кадров. Здесь работают профессионалы. Неслучайно за медицинской помощью сюда обращаются и жители Мордовии. Безусловно, Починковская ЦРБ - сильное звено нашего здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном Минздраве, уже в этом году для Починковской ЦРБ будут закуплены система ультразвуковой визуализации и два электроэнцефалографа. В ближайшие годы больница пополнится несколькими эндоскопами, кольпоскопом, гистероскопом, аппаратом холтеровского мониторирования сердечного ритма и кювезом. В 2022 году на базе ЦРБ планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи.

Ранее сообщалось, что объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области за 5 лет составит 15,58 млрд рублей.

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Теги:
Здравоохранение Починковский район
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