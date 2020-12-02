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Политика

Двух депутатов Балахнинского округа судят за мошенничество

26 января 2021 16:05  [62] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Двух депутатов из Балахнинского округа судят за мошенничество. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 26 января 2021 года, уголовное дело направлено в суд.

42-летнего депутата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, 47-летнего депутата – в пособничестве при мошенничестве.

По версии следствия, осенью 2017 года один из них предоставил свои данные, необходимые для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Балахны и выступил в качестве продавца в сделке с ООО "Балахнинская коммунальная компания". При этом, стоимость указанного недвижимого имущества была существенно завышена. В результате сделки купли-продажи компании причинен имущественный вред - 23,5 млн рублей.

Оба обвиняемых являются депутатами Совета депутатов Балахнинского муниципального округа первого созыва.

Вину они уже признали, ущерб возместили.

В ноябре прошлого года суд заключил под стражу депутата и заместителя председателя Совета депутатов Балахнинского городского округа 47-летнего Андрея Капустина, который обвиняется в пособничестве при мошенничестве. Ранее сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали Андрея Капустина прямо во время заседания. Сообщалось, что чиновник совместно со своими подельниками якобы организовал схему хищения бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров по завышенным ценам с участием АО "Нижегородская областная коммунальная компания" и подконтрольной ему ООО "Балахнинская коммунальная компания".

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Теги:
Балахна Мошенничество Уголовное дело
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