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Бизнес

Генеральным директором "Открытие Факторинг" назначен Александр Пестов

27 января 2021 10:22  [66] Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Генеральным директором "Открытие Факторинг", 100-процентной дочерней компании банка "Открытие", назначен Александр Пестов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее он занимал позицию директора по продажам в "Сбербанк Факторинг". Благодаря его работе компании удалось достичь лидирующих позиций на рынке факторинга как по объему портфеля, так и количеству клиентов.

Александр Пестов сменил Артема Дурова, который в компании "Открытие Факторинг" работал с момента ее основания в 2016 году, сначала в должности исполнительного директора, а с августа 2019 года - в должности генерального директора.

Основными задачами Александра Пестова станет развитие факторингового бизнеса в регионах РФ и ключевых отраслях экономики, а также усиление кросс-сегментного взаимодействия в рамках группы "Открытие".

"Сейчас перед компанией стоит задача укрепления позиций на рынке факторинга, 2021 год мы посвятим наращиванию портфеля в ключевых регионах присутствия группы "Открытие", а также развитию инновационных клиентских предложений. Мы продолжим курс открытости и преемственности с фокусом на цифровизацию внутренних процессов и продуктовых решений", - отмечает Александр Пестов.

Александр Пестов пришел в банковский бизнес более 15 лет назад, в разные годы занимал управленческие позиции в "ВТБ Факторинг", "ТрансКредитФакторинг", "Финансовой Корпорации Открытие" и "Сбербанк Факторинг". Окончил НИУ "Высшая школа экономики" и Московский гуманитарно-экономический институт, имеет два высших образования по специальности "Финансы и кредит" и "Юриспруденция".

Женат, воспитывает трех детей. Увлекается активными видами спорта, дайвингом и рыбалкой.

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Теги:
Банки Назначения Открытие
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