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Условный срок получил нижегородский сотрудник оператора сотовой связи за утечку данных

27 января 2021 12:04  [53] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Условный срок получил нижегородский сотрудник оператора сотовой связи за утечку данных. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 января 2021 года.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего молодого человека по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

В судебном заседании установлено, что будучи сотрудником организации, предоставляющей услуги связи, нижегородец имел доступ к сведениям об абонентах оператора сотовой связи.

В мае прошлого года молодой человек, находясь на рабочем месте в центре продаж и обслуживания абонентов, в разное время скопировал и передал информацию о телефонных соединениях трех абонентов неустановленным следствием людям. За это он получил 3 тысячи рублей.

В судебном заседании в Канавинском районе подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся.

Суд назначил условный срок – 2,5 года лишения свободы, с испытательным сроком 2 года.

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Теги:
Канавинский район Прокуратура Связь
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