Названы факторы, влияющие на планы нижегородцев по рождению детей

В АНО «Институт демографического развития» выяснили, какие условия могут повлиять на репродуктивные планы жителей Нижегородской области. Основой для исследования стали результаты опросов, проведенных в конце 2025 года в разных муниципалитетах региона. В опросе приняли участие нижегородцы фертильного возраста, включая учащуюся молодежь, семьи с детьми и пары, еще только планирующие пополнение в своих семьях.

Согласно аналитике, 72% бездетных пар в браке и 62% семей с одним ребенком считают, что материальное благополучие является одним из определяющих факторов для рождения первого или последующих детей.

Исследование показало сложную структуру мотиваций: помимо финансов, существенную роль играет общественно-политическая стабильность в стране и мире. Этот критерий назвали значимым 64% пар без детей и 63% семей с одним ребенком.

Важность состояния здоровья супругов в целом подчеркивают от 48% до 68% участников опроса.

Для 51% многодетных семей, так же как и для бездетных пар в браке (53%) и семей с одним ребенком (50%), важным фактором является поддержка от государства.

Напомним, что с 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе начал действовать целый комплекс мер поддержки семей с детьми, включая финансовые меры. Так, например, нижегородцам при рождении ребенка стал доступен родительский основной доход «Основа» – для его получения семьям не нужно соответствовать каким-либо критериям нуждаемости. С учетом федерального материнского капитала общая сумма поддержки для каждой семьи составит не менее 1 млн рублей. Выплаты «Основа» не учитываются в доходах семьи при назначении основных пособий, в том числе единого пособия. Выплаты Родительского основного дохода осуществляются исключительно за счет средств регионального бюджета. Кроме того, семьи могут воспользоваться «Подарком новорожденному» от губернатора в виде сертификата номиналом 20 тыс. рублей. Средства можно потратить на покупку детских товаров у местных производителей, выбрав необходимые позиции на специальной витрине одного из популярных маркетплейсов.

Среди менее значимых факторов, влияющих на принятие решения о рождении ребенка, оказались поддержка старших родственников (важна для 24-38% респондентов разных групп) и возможность найма няни (важна для 18-25% всех респондентов).

«Данные исследования показывают, что молодежь готова создавать семьи и рожать детей, но для этого важно обеспечить им надежный фундамент. В первую очередь, это предоставление работающих мер поддержки с учетом реальных потребностей современных семей. Мы постоянно анализируем ситуацию, чтобы выстраивать четкую региональную политику, начиная от планирования ребенка до получения всех положенных выплат и дальнейшей поддержки семей», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев отметил, что организация выступает одним из связующих звеньев между органами власти и жителями, а также разработчиком демографических решений.

«Чтобы намерения молодежи о рождении детей воплотились в реальные шаги, критически важно обеспечить доступность финансовой и нефинансовой поддержки. Институт непрерывно работает на эту цель. В этом году мы планируем предложить нижегородцам еще больше решений и проектов заботы, чтобы каждая пара почувствовала уверенность в завтрашнем дне», – поделился он.

Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 годы также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.