Общество

В Нижегородском онкодиспансере прошла акция по массовому онкоскринингу

10 февраля 2026 18:43
В Нижегородском онкодиспансере прошла акция по массовому онкоскринингу

Фото: минздрав Нижегородской области

Масштабная акция по онкоскринингу, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака, была организована для жителей региона на базе поликлинического отделения Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Как отметила руководитель поликлиники НИИКО–НОКОД Александра Малышева, такие профилактические акции ориентированы в первую очередь на здоровых людей.

«Онконастороженность – это ключевой фактор раннего выявления онкологических заболеваний. Такие акции важно проводить для людей, которых ничего не беспокоит и которые считают себя здоровыми. Именно при профилактических осмотрах на досимптомном этапе мы имеем возможность выявить заболевание на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Также мы информируем нижегородцев о необходимости регулярного прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в рамках Дней открытых дверей»», – подчеркнула Александра Малышева.

В ходе акции был организован бесплатный приём шести специалистов: онкодерматологов, онкогинекологов и лор-онкологов.

«Знакомые посоветовали мне прийти и обследоваться. Я себя чувствую прекрасно. Просто захотелось провериться, так как я мать двоих детей – для меня здоровье очень важно», – поделилась участница акции Асмик А.

«С каждым годом на слуху все больше новостей про онкологические заболевания. Считаю, что каждый человек обязан проходить чек-ап», – рассказал 18-летний Даниил Г.

По итогам осмотров специалисты выявили два случая подозрения на онкологические заболевания кожи – меланому и болезнь Боуэна (раннюю форму плоскоклеточного рака кожи). В настоящее время нижегородцы направлены на дополнительное обследование для уточнения диагноза и, при необходимости, определения тактики лечения.

Только в 2025 году в Нижегородской области в ходе профилактических мероприятий было выявлено почти 2,3 тысячи случаев онкологии. Подавляющее большинство пациентов узнали о своем диагнозе на ранней стадии развития заболевания.

Участниками Дня открытых дверей и тематической акции в онкодиспансере стали почти 150 нижегородцев.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями – важнейшее направление работы региона в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

