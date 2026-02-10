Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Соцучастковые организовали сбор груза для бойцов СВО к 23 февраля

10 февраля 2026 17:52 Общество
Соцучастковые организовали сбор груза для бойцов СВО к 23 февраля

Фото: организаторы проекта

В Нижнем Новгороде в рамках губернаторского проекта "Социальный участковый" проходит акция по формированию праздничного гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Инициатива приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку военнослужащих, находящихся на передовой.

К акции присоединились депутаты Гордумы, горожане, представители общественных организаций и бизнеса. Участие народных избранников в качестве кураторов соцучастковых, по словам организаторов, демонстрирует формат совместной работы власти и общества.

Как отметил гендиректор АНО "Дом народного единства", руководитель проекта "Социальный участковый" Роман Кошелев, кураторство депутатов является примером того, как работает этот институт. По его словам, проект позволяет власти, активистам и жителям действовать сообща, решая конкретные задачи на благо людей и страны.

В Нижнем Новгороде и Дзержинске развернуто более 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Они работают на базе территориальных общественных самоуправлений, соседских центров "вМесте", районных советов ветеранов и спортивных учреждений. Одну из ключевых площадок – Дом народного единства – посетил председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Он отметил, что для бойцов важны не только снабжение и приказы, но и ощущение надежного тыла.

"Эта акция объединяет людей и формирует чувство общей ответственности перед теми, кто сегодня находится на передовой. Проект "Социальный участковый" – молодой, но уже доказавший свою значимость. Его активисты – обычные люди, которые делают простые, понятные, но крайне важные дела, объединяя вокруг них все общество", - сказал спикер муниципального парламента.

Депутаты также лично участвуют в сборе праздничного груза в своих округах. В частности, в Автозаводском районе одна из площадок работает на базе Дворца спорта "Северная звезда".

Депутат Гордумы, куратор проекта Кирилл Карташев подчеркнул, что задача акции заключается не только в объявлении сбора, но и в формировании груза с учетом реальных потребностей военнослужащих, а также в том, чтобы показать бойцам, что дома их ждут.

В свою очередь депутат и куратор проекта Александр Петров отметил, что соцучастковые являются связующим звеном между властью и жителями. По его словам, участники проекта знают, кто из жителей округов сегодня находится на передовой, и понимают, насколько для них важно внимание и поддержка в преддверии праздника.

Активное участие в акции принимают и жители региона. В пункты сбора передают медикаменты, продукты питания, теплую одежду, строительные материалы, технику и инструменты.

Житель Нижнего Новгорода, многодетный отец Сергей Мартьянов рассказал, что его семья решила участвовать в акции вместе. Любая помощь бойцам востребована, а такие инициативы объединяют людей и помогают показать детям, что значит быть ответственными.

В рамках акции социальные участковые также собирают анкеты и формируют учетные ведомости. На данный момент уже подготовлено около 30 коробок с необходимыми вещами и собрано почти 5 тысяч поздравительных писем для бойцов.

Социальный участковый Ольга Камчатова рассказала, что пункты сбора были размещены в доступных местах, чтобы каждый желающий мог легко присоединиться. По ее словам, здесь принимают все, что действительно необходимо на передовой и идет от сердца.

Праздничный сбор гумпомощи станет одной из самых масштабных акций проекта "Социальный участковый". Он продлится до 16 февраля, чтобы груз успели доставить бойцам к празднику.

Организаторы подчеркивают, что в нынешний непростой период именно единство власти, общественных проектов, жителей, организаций и бизнеса становится важным ресурсом, когда значение имеют не лозунги, а конкретные совместные действия.

Напомним, проект "Социальный участковый" был инициирован в 2023 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Его цель — выстраивание прямой связи между жителями и органами власти. Сегодня проект объединяет 1000 активистов.

Социальные участковые помогают гражданам решать конкретные житейские вопросы, ориентироваться в мерах поддержки и региональных программах, а также формируют системные запросы на уровень принятия управленческих решений. Одним из ключевых направлений их работы является поддержка бойцов СВО и членов их семей, которая реализуется совместно с кураторами проекта – депутатами Гордумы.

