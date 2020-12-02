"Без помощи волонтеров нам сейчас справиться тяжело", - Соломон Апоян Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян отметил важность волонтерской помощи, которая сейчас оказывается медикам. Об этом он рассказал по итогам второго Социального онлайн-форума "Единой России".

"Медикам необходима помощь во время пандемии, лишние руки всегда полезны и востребованы. Например, мы являемся центральной лабораторией по диагностике коронавирусной инфекции. К нам приходят на исследование все биоматериалы, и силы врачей брошены на проведение этих исследований. Соответственно, нам нужны администраторы, которые этот объем данных могут забивать в специальную программу. И в этом волонтеры партии нам очень сильно помогают. Это лишь малая часть поддержки – помогают с питанием, транспортом – все важно в текущих условиях", - сказал Соломон Апоян.

Он добавил, что Социальный форум – хорошая площадка для обмена опытом между регионами.

"Однозначно, необходимо проводить такие форумы. Для меня лично было интересно, как в других регионах организована работа. Что особенно приятно, в Нижегородской области большинство озвученных направлений уже реализовывается. Более того, нам удалось озвучить и свою инициативу, которая была поддержана. Форум объединил не только руководство партии, ее активистов и волонтеров, но и многих федеральных министров. Это значит, что предложения, озвученные с мест и поддержанные председателем партии Дмитрием Медведевым, будут быстрее реализованы", - отметил Соломон Апоян.

Напомним, 26 января состоялся второй Социальный форум партии "Единая Россия". В его работе приняли участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.

Ряд предложений участников первого Социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с правительством.