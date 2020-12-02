ICANN станет участником проектов, организованных к 800-летию Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, "Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами") станет участником проектов, организованных к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как заявил губернатор региона Глеб Никитин, члены ICANN приглашены к участию в планируемых мероприятиях с послами зарубежных государств и главами иностранных регионов-партнеров Нижнего Новгорода, которые начнут проходить уже этой весной.

По словам губернатора, соответствующие фестивали, выставки, турниры и конкурсы будут организованы на общественных площадках, благоустроенных в рамках инфраструктурной программы "Среда 800": Нижегородской ярмарке, пакгаузах на Стрелке, Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала, а также в Александровском саду.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, в свою очередь рассказала, что пригласила представителей организации присоединиться к предстоящим международным проектам, "в числе которых – XII фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка - 2021" и форум по международному сотрудничеству "ИнтерВолга - 2021", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве региона напомнили, что 26 ноября в Сарове в ходе рабочей встречи с президентом России Глеб Никитин пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода.