"История осажденного Ленинграда буквально перевернула жизни многих наших сограждан", - Артем Кавинов Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Артем Кавинов посетил трех сормовичей – жителей блокадного Ленинграда.

Как рассказал депутат, в настоящее время в Нижегородской области живет 246 ветеранов, чья жизнь связана с блокадным Ленинградом. Из них – 15 сормовичей.

"Конечно, у каждого был свой Ленинград, блокада просто перевернула жизнь многих наших сограждан", - сказал Артем Кавинов.

Вместе с представителями администрации Сормовского района депутат вручил подарки ветеранам Владимиру Ивановичу Журавлеву, Виктору Степановичу Голикову, Нине Семеновне Верховской. Все они были эвакуированы из осажденного Ленинграда еще детьми.

Так, Виктор Степанович Голиков уже позже узнал, что его семья в Горьком - приемная. Его забрали из Сестринского дома малютки, куда он попал, когда умерла от истощения мама.

"Каждая история уникальная. Очень талантливые люди. Виктор Иванович - инженер-конструктор, автор книги "Путешествие в далекое детство", где, в том числе, он рассказывает о блокадном Ленинграде. В моей личной библиотеке теперь также будет его книга. А еще он художник и резчик по дереву. Очень тепло встретила нас и Нина Семеновна Верховская. Рад, что смогли увидеться, немного пообщаться", - рассказал подробности Артем Кавинов.

"Интересным собеседником оказался Владимир Иванович Журавлев. Полковник, активный подтянутый, работает заместителем председателя районной организации жителей блокадного Ленинграда. Объездил полстраны, и сегодня на 100% считает себя нижегородцем. В декабре прошлого года они с супругой отметили изумрудную свадьбу. С удовольствием поздравили. У нас от него тоже ценный подарок – вторая книга о нижегородцах - жителях блокадного Ленинграда", - поделился подробностями депутат.

Он также отметил, что многие ветераны сегодня, несмотря на почтенный возраст, стараются сохранять позитивный настрой, которому можно поучиться и молодому поколению.