Приставы разыскали 206 нижегородцев, скрывавшихся от суда и следствия

Общество

23 января 2026 09:51 Общество
Фото: Александр Воложанин

В 2025 году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области разыскали 206 человек, уклонявшихся от следствия и суда. Об этом сообщает pravda-nn.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУФССП.

Кроме того, за прошедший год приставы наложили штрафы на 633 жителей региона за нарушение порядка в судебных заседаниях.

Еще 1074 человека были привлечены к ответственности за воспрепятствование работе должностных лиц.

Отдельное внимание уделялось обеспечению безопасности в судах. За год приставы задержали 5277 человек, попытавшихся пронести запрещенные предметы, среди которых — оружие, боеприпасы, электрошокеры, аэрозольные баллончики и ножи.

Из этого числа 4618 человек пытались провести такие предметы непосредственно в здания судов региона.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей жены.

Теги:
Розыск Суды ФССП
