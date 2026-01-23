Более 100 пропавших нижегородцев найдены живыми с начала января 2026 года

С начала января 2026 года в Нижегородской области были найдены живыми свыше 100 человек, ранее числившихся пропавшими. Такую статистику сообщили ИА "Время Н" представители поисково-спасательных отрядов региона.
По информации поисково-спасательного центра "Рысь", им поступило 89 заявок о пропавших людях. 86 человек удалось обнаружить живыми. Случаев гибели на данный момент не зафиксировано.
Основная часть поисков сейчас сосредоточена в районах Нижнего Новгорода. При этом, как уточнили в ПСЦ, число заявок в январе не увеличилось по сравнению с декабрем 2025 года и осталось на прежнем уровне.
В поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что в условиях сильных морозов волонтеры выходят в ночные патрули, чтобы оперативно помогать тем, кто оказался в беде. Всего с начала года поступило 23 обращения о пропаже людей. Живыми были найдены 16 человек Один обнаружен мертвым. Еще одно сообщение не подтвердилось.
Как сообщил руководитель ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин, в зимний период большинство происшествий связано с несчастными случаями, в том числе из-за схода снега с крыш.
"Такие случаи чаще всего происходят в частном секторе и гаражных кооперативах", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в 2025 году волонтерам удалось найти живыми более 1500 пропавших в регионе людей.
