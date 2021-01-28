"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2021 10:43  [2] Массовая замена старых световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде
03 февраля 2021 10:15  [70] Увеличено число внутрироссийских авиарейсов из нижегородского аэропорта
02 февраля 2021 19:36  [562] Нижний сегодня: главные события дня
02 февраля 2021 19:18  [385] Благоустройство Окской набережной начнется весной
02 февраля 2021 17:21  [323] День сурка в Нижнем Новгороде: грызуны из зоопарка не захотели просыпаться
02 февраля 2021 17:20  [384] Ледоход начался на Волге в Нижегородской области
02 февраля 2021 16:20  [301] ВООП гарантировало компенсационную высадку деревьев в парке "Швейцария"
02 февраля 2021 16:03  [1134] Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область
02 февраля 2021 15:45  [316] "ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам Дзержинска и Кстова претензии о долгах
02 февраля 2021 15:13  [292] Нижегородские НКО могут получить президентские гранты
Общество

Массовая замена старых световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде

03 февраля 2021 10:43  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Массовая замена старых световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде. Об этом в Instagram сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он рассказал, что пока провели инвентаризацию световых опор.

"Во всех районах города есть старые, покосившиеся, поломанные столбы, которые когда-то были опорами освещения или электросети. Сегодня они не используются, портят вид города, а некоторые – ещё и представляют опасность. Я поручил главам районов составить полный список таких опор, чтобы предусмотреть их демонтаж", - пояснил глава города.

Он также призвал нижегородцев сообщать о старых, покосившихся опорах в районную администрацию для того, чтобы расширить список демонтируемых столбов.

Сейчас составлена предварительная карта опор, которые будут заменять на новые. В частности, их очень много в центре городе: вдоль улиц Варварская, Б.Печерская, Горького.

Также подписчики сообщили о других опасных местах: по ул. Электровозной в Канавинском районе от рынка до Дома спорта, по ул. Сергея Акимова около дома № 43 (около подъездов полностью отсутствуют освещение и опоры), по ул. Яблоневой.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph