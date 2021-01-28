Массовая замена старых световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Массовая замена старых световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде. Об этом в Instagram сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он рассказал, что пока провели инвентаризацию световых опор.

"Во всех районах города есть старые, покосившиеся, поломанные столбы, которые когда-то были опорами освещения или электросети. Сегодня они не используются, портят вид города, а некоторые – ещё и представляют опасность. Я поручил главам районов составить полный список таких опор, чтобы предусмотреть их демонтаж", - пояснил глава города.

Он также призвал нижегородцев сообщать о старых, покосившихся опорах в районную администрацию для того, чтобы расширить список демонтируемых столбов.

Сейчас составлена предварительная карта опор, которые будут заменять на новые. В частности, их очень много в центре городе: вдоль улиц Варварская, Б.Печерская, Горького.

Также подписчики сообщили о других опасных местах: по ул. Электровозной в Канавинском районе от рынка до Дома спорта, по ул. Сергея Акимова около дома № 43 (около подъездов полностью отсутствуют освещение и опоры), по ул. Яблоневой.