Россия возобновляет железнодорожные перевозки с Белоруссией Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ 3 февраля.

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск – Москва – Минск, а также по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Напомним, что с 8 февраля также возобновляется авиасообщение в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, а число регулярных авиарейсов из Москвы в Минск увеличивается с трех до пяти.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса, Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж с марта 2020 года.