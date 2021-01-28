Россия возобновляет железнодорожные перевозки с Белоруссией

Фото:
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ 3 февраля.
С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск – Москва – Минск, а также по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
Напомним, что с 8 февраля также возобновляется авиасообщение в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, а число регулярных авиарейсов из Москвы в Минск увеличивается с трех до пяти.
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса, Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж с марта 2020 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+