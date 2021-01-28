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Культура и отдых

Выставка нижегородского художника Рудольфа Соснина открылась к юбилею города

04 февраля 2021 15:11  [72] Культура и отдых

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Выставка нижегородского художника Рудольфа Соснина открылась к 800-летию Нижнего Новгорода в здании Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 4 февраля 2021 года.

В открытии выставки приняли участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, директор "Регионального управления проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800" София Юдина.

Данная выставка является первой в цикле экспозиций, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Как было отмечено, жизнь и творчество художника всегда были неразрывно связаны с Нижним Новгородом, который он начал писать в 50-х годах прошлого столетия. В его работах отражена самобытность тех времен, а также показаны силуэты современности. Художник в своих работах находит выразительные мотивы, по-новому видит красоту знакомых улиц, съездов, площадей, памятников архитектуры.

"Много лет тому назад Законодательное собрание позволило художникам превратить стены парламента в выставочные площади, и мы ни разу об этом не пожалели. Благодаря нижегородским художникам стены парламента превратились в настоящий вернисаж. Сегодня мы с вами открыли цикл выставочных мероприятий, посвященных важнейшей для нижегородской земли дате – грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Первым из них стал Рудольф Соснин. К сожалению, автор этих великолепных картин ушёл из жизни в конце 2020 года. Поэтому выставка также посвящена не только дню рождения нашего города, но и памяти мастера, чьё творчество было любимо нашими земляками", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Для нас эта выставка безусловна важна. Потому что папа ушел из жизни в прошлом году, и мы очень гордимся им и его работами. Он очень любил наш город, всей душой, думаю этот факт видно в его работах. Эта выставка, которую мы сегодня открыли в стенах Законодательного собрания, для нашей семьи первая. Это отличный старт, так как мы готовимся к персональной выставке, она пройдет весной этого года", - отметила Ирина, дочь Рудольфа Соснина.

Выставка продлится до конца февраля.

Добавим, что традиционно, в областном парламенте начиная с 2000 года, свои работы выставляют разные художники Нижнего Новгорода и региона.

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Теги:
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