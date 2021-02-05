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Общество

Нижегородским молодым ученым вручили почетные грамоты регионального Минобра

08 февраля 2021 19:17  [76] Общество

Торжественное награждение молодых ученых состоялось в Нижнем Новгороде 8 февраля 2021 года, в День российской науки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Почетные грамоты за достижение значимых успехов в научной работе в течение 2020 года от регионального министерства образования и молодежной политики вручены представителям вузов Нижегородской области и институтов Российской Академии наук (РАН). В числе награжденных - более 40 сотрудников вузов и институтов РАН.

"Без прорывных решений в науке невозможно развитие в современном мире. Именно для этого и был создан национальный проект "Наука", который призван обеспечить присутствие России в пятерке ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определенных приоритетами научно-технологического развития", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что в истории Нижегородской области наука и техническое творчество сыграли очень важную роль.

"Именно они позволили в XX веке превратить торговый волжский город в один из крупнейших промышленных центров страны. Особое значение наука и технологии приобрели в годы Великой Отечественной войны. В невероятно сложных условиях вашим предшественникам удавалось создавать самые передовые образцы вооружений. А после войны Горьковская область стала интеллектуальной базой для формирования ядерного щита страны", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор также напомнил, что недавно в регионе был создан Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ), призванный объединить возможности промышленности, науки и образования.

"В планах - создание межвузовского кампуса и перезагрузка исторического центра города как места притяжения научных и высокотехнологичных компаний", - рассказал губернатор.

Почетные грамоты молодым ученым вручил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, директору Института непрерывного образования Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Светлане Соткиной вручена благодарность губернатора Нижегородской области.

Почетные грамоты министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области "За многолетнюю активную работу с талантливой научной молодежью и в связи с 25-летием Нижегородской сессии молодых ученых" получили директор по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Михаил Глявин и директор Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Игорь Федюшкин.

Национальный проект "Наука" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает в себя три федеральных проекта: "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок". Проект реализуется с октября 2018 года по 2024 год. Среди его ключевых целей – обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, которые определены приоритетами научно-технологического развития; обеспечение привлекательности работы в РФ для ведущих и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей; увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки.

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Теги:
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