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Бизнес

Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

09 февраля 2021 13:12  [22] Бизнес

Банк "Открытие" и правительство Удмуртии выступают организаторами онлайн бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской республики. В рамках бизнес-шоу участники узнают о том, как трансформировать свое мышление, автоматизировать бизнес-процессы, продвигать бизнес через социальные сети и маркетплейсы, а также о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.

Спикеры бизнес-шоу – предприниматели и представители лидеров финансовой, IT, digital отрасли с кейсами от Яндекс, ВКонтакте, Wildberries, ТикТок. Также в шоу выступит Катерина Ленгольд, серийный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров "Agile Life" и "Просто космос".

Участники увидят ролики с IТ-компаниями-лидерами рынка и предпринимателями, которые перевели бизнес в "цифру". На конкретных примерах участники бизнес-шоу расскажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают предпринимателям кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

"Цифровизация бизнеса - глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Чтобы узнать, как эффективно перейти в "цифру", регистрируйтесь на шоу "Цифровая эволюция бизнеса" на сайте банка до 09.00 по мск 18 февраля", - говорится в сообщении банка.

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Теги:
Банки Малый и средний бизнес
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