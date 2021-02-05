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Бизнес

"Т Плюс" вложит 32 млн рублей в замену изоляции тепловых сетей Дзержинска

10 февраля 2021 15:53  [94] Бизнес

"Т Плюс" вложит 32 млн рублей в замену изоляции тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, компания начала реализацию крупного проекта по замене тепловой изоляции магистрального трубопровода первой тепловой очереди от Дзержинской ТЭЦ.

Работы проводятся на участке тепломагистрали от головных затворов ТЭЦ до павильона №2 магистральных тепловых сетей с диаметром трубопровода Ду=800 мм. Общая протяженность участка составляет 2,8 км (в однотрубном исчислении). Для замены используются современные теплоизоляционные материалы – минераловатные цилиндры в покровном слое. Это позволяет обеспечить высокую прочность и долговечность тепловой изоляции, минимизировать потери тепловой энергии при ее транспортировке. Работы производятся на действующем трубопроводе без ограничения подачи тепла потребителям, завершить их планируется в апреле.

"Это первый проект технического перевооружения тепловой изоляции в текущем году. Качественная изоляция теплотрасс дает возможность поддерживать на высоком уровне качество теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.

Всего в 2020 году в Дзержинске планируется заменить изоляцию 8 км трубопроводов тепловых сетей. Общая стоимость теплоизоляционных работ составит 32 млн рублей.

СПРАВКА

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы "Т Плюс" находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Производственная площадка Дзержинские тепловые сети обслуживает 59 км магистральных тепловых сетей и 226 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении), 36 центральных тепловых пунктов.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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