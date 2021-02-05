Комиссия Гордумы обратится в ЗС НО по вопросу реконструкции стадиона "Труд" Общество

(фото от 2014 года)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комиссия думы Нижнего Новгорода по социальной политике обратится в Законодательное собрание Нижегородской области по вопросу реконструкции стадиона "Труд", расположенного в Сормовском районе. Такое решение было принято депутатами на заседании 11 февраля 2021 года.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин рассказал о проблемах, которые существуют на стадионе на сегодняшний день.

Так, одна аммиачно-холодильная установка, необходимая для поддержания льда на стадионе, уже не функционирует, ресурс второй и третьей исчерпаны. Они работают на 70% и 85% мощности. Департамент предлагает закупить новую холодильную установку, работающую на фреоне. Она более энергоэффективна и безопасна. Приблизительная стоимость установки - 83 млн рублей.

Кроме того, стадиону необходима новая ледозаливочная техника, потому что вся старая находится в аварийном состоянии. Закупка одной машины оценивается в 30 млн рублей.

Стадион "Труд" активно используется спортсменами только зимой. Летом его эксплуатация не представляется возможной, поскольку бетонное покрытие "чаши" стадиона крошится, оголяется арматура. Спортсмены могут получить там травмы. Решением, по мнению Юрия Звездина, является устройство современного резинового покрытия стоимостью около 14 млн рублей.

Еще одна проблема - плохое состояние подтрибунных помещений. Там требуется провести гидроизоляцию, вывести грибок и сделать ремонт. На это потребуется 30 млн рублей. После ремонта там можно будет проводить занятия спортивных секций.

Как сообщил Юрий Звездин, всего на реконструкцию стадиона потребуется: 6-8 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации и 150 млн рублей - на работы.

Информацию депутаты приняли к сведению и проголосовали за проработку вопроса о возможности выделения денежных средств на реконструкцию стадиона из регионального бюджета.

Напомним, что стадион открылся в 2003 году. Тогда сообщалось, что "Труд" - единственная в России площадка с искусственным льдом площадью 14 тыс. кв. м.