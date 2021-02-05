Проверка результатов благоустройства состоялась в Балахне Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов и Ирина Гончарова 10 февраля посетили Балахнинский район для проверки выполнения национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Основной целью визита стала оценка качества выполненных работ и выявление появившихся недочетов, так как объекты были построены в 2019 и 2020 годах. В рамках визита депутаты посетили два знаковых для Балахны объекта.

Одним из них стала благоустроенная осенью 2020 года набережная Волги, где было организовано два новых общественных пространства. Так, у памятника войнам был установлен монумент с БМП, заменены фонари наружного освещения, установлены малые архитектурные формы, лавочки и построен воркаут комплекс.

"По результатам сегодняшнего объезда можно сделать вывод о том, что все замечания от депутатов Законодательного собрания, которые были поставлены перед администрацией округа осенью того года, устранены. Также были обращения и пожелания от жителей относительно выполняемых работ и в процессе доведения до готовности данного пространства были учтены. На территории появился Wi-Fi и видеонаблюдение. Кроме того, существенной проблемой для нас оказался распространённый вандализм. По мере возможности мы решаем возникшие вопросы для сохранения общественных пространств в том виде, в котором нам их представили. Рассчитываем на помощь и сознательность наших граждан", - сказал заместитель главы Балахнинского муниципального округа по ЖКХ, строительству и экологии Максим Рысин.

Вторым пунктом в работе парламентариев стало посещение общественного пространства "Лесная опушка" в микрорайоне Правдинск Балахны, благоустроенного в 2019 году. Как было отмечено, на данный момент первая очередь благоустройства полностью завершена, вторую очередь планируется начать в следующем году. В результате благоустройства появится новые детские площадки, усовершенствованы дорожно-тропиночная сеть.

"В рамках контрольных мероприятий летом того года были даны ряд рекомендаций и замечаний, которые как мы сегодня убедились, были устранены. Тем не менее, есть требования и областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и федерального минстроя в части коммерческой составляющей тех объектов, которые у нас благоустраиваются в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Мы вновь убедились в том, что было бы правильно установить на территории парка "Лесная опушка" нестационарные торговые объекты, которые бы давали возможность местным производителям продавать свою продукцию и создавали комфорт всем жителям и гостям Балахны", - прокомментировал Артем Баранов.

"Такие объекты как набережная и парк "Лесная опушка" мы всегда берем на особый контроль. В основном их благоустройство инициировалось от самих жителей. Например, если в том году мы приезжали в парк летом, дети катались на качелях, взрослые прогуливались, то сейчас, в зимний период, в парке люди активно катаются на лыжах, ватрушках, занимаются скандинавской ходьбой. Это лишний раз доказывает, что такие места у всех пользуются популярностью. В этом мы убедились. Конечно, хочется, чтобы на таких объектах как "Лесная опушка" были коммерческие точки, в первую очередь это нужно для наших жителей. Администрации округа были даны такие указания. Работа в этом направлении уже началась", - добавила Ирина Гончарова.