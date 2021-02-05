Восемь домов и одна школа останутся без света в Нижнем Новгороде 12 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь домов и одна школа останутся без света в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Электричество с 9:00 отключили в домах №12а, 31, 31/1, 33, 35 по пр. Молодежному в Автозаводском районе, а также с 14:00 света не будет в домах №13, 15, 17 по ул. Ярошенко и школе №69 (ул. Черняховского, 8А) в Московском районе.

Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Электроснабжение возобновится в 16:00 в Московском районе и в 16:30 - в Автозаводском районе.