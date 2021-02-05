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Общество

Нижегородские аграрии в 2020 году увеличили сбор зерновых почти в 1,5 раза

16 февраля 2021 17:17  [53] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские аграрии в 2020 году увеличили сбор зерновых культур почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе областного Законодательного собрания.

По результатам 2020 года нижегородские аграрии, по предварительным данным, собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 43,1% больше, чем годом ранее. Урожайность зерновых составила 28 ц/га, что выше уровня прошлого года на 33,5%.

Урожай картофеля составил около 445,3 тысяч тонн. Это на 27,4% больше, чем в 2019 году, но урожайность осталась на уровне прошлого года - 334,4 ц/га.

"Достигнутый уровень сельскохозяйственного производства в Нижегородской области позволяет полностью удовлетворять внутренние потребности Нижегородской области в зерне и картофеле", - пояснили в пресс-службе, ссылаясь на информацию, прозвучавшую 16 февраля на заседании комитета ЗС НО по агропромышленному комплексу.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на пандемию, впервые за многие годы получен рекордный урожай зерна.

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Теги:
Законодательное собрание Сельское хозяйство
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