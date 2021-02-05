Волонтеры 20 февраля будут раздавать прохожим в Нижнем Новгороде почтовые открытки

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Волонтеры 20 февраля будут раздавать прохожим в Нижнем Новгороде поздравительные почтовые открытки "На защите Отечества. Мирное небо". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Акция организована при поддержке социального проекта "Открытка из прошлого. Нижегородская почтовая карточка" и приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Волонтеры будут жать нижегородцев с 13:00 до 15:00 на площади Героев и улице Просвещенской Московского района.
В ходе мероприятия волонтеры расскажут, как заполняется почтовая открытка. У каждого, получившего открытку, появится возможность заполнить её собственноручно и направить адресату.
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