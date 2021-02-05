Волонтеры 20 февраля будут раздавать прохожим в Нижнем Новгороде почтовые открытки Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Волонтеры 20 февраля будут раздавать прохожим в Нижнем Новгороде поздравительные почтовые открытки "На защите Отечества. Мирное небо". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Акция организована при поддержке социального проекта "Открытка из прошлого. Нижегородская почтовая карточка" и приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Волонтеры будут жать нижегородцев с 13:00 до 15:00 на площади Героев и улице Просвещенской Московского района.

В ходе мероприятия волонтеры расскажут, как заполняется почтовая открытка. У каждого, получившего открытку, появится возможность заполнить её собственноручно и направить адресату.