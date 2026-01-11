Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Знак качества получили четыре школы Сарова

11 января 2026 10:57 Общество
Знак качества получили четыре школы Сарова

Фото: администрация Сарова

Администрация Сарова сообщила, что в 2025 году четыре местные школы удостоились Знака качества.

Как отмечается в телеграм-канале муниципалитета, всего в номинации "Высокая культура оценивания" участвовали 23 образовательных учреждения Нижегородской области, в числе которых оказались четыре школы из Сарова.

Среди награжденных значатся гимназия №2, лицей №3, средняя школа №17 и лицей №15. Награждение проводится за высокую степень объективности оценки знаний учащихся.

Знаки качества разместят на сайтах образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы построят в рабочем поселке Сосновское Нижегородской области. Напомним также, что школа на 600 мест открылась в Павлове.

Награды Саров Школы
