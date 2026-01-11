Знак качества получили четыре школы Сарова Общество

Фото: администрация Сарова

Администрация Сарова сообщила, что в 2025 году четыре местные школы удостоились Знака качества.

Как отмечается в телеграм-канале муниципалитета, всего в номинации "Высокая культура оценивания" участвовали 23 образовательных учреждения Нижегородской области, в числе которых оказались четыре школы из Сарова.

Среди награжденных значатся гимназия №2, лицей №3, средняя школа №17 и лицей №15. Награждение проводится за высокую степень объективности оценки знаний учащихся.

Знаки качества разместят на сайтах образовательных организаций.

