Общество

Нижегородские МФЦ в 2025 году начали оказывать около 300 новых госуслуг

11 января 2026 12:30 Общество
Нижегородские МФЦ в 2025 году начали оказывать около 300 новых госуслуг

Фото: Кира Мишина

В 2025 году многофункциональные центры обслуживания населения (МФЦ) Нижегородской области расширили перечень предоставляемых госуслуг, добавив порядка 300 новых позиций. Эта информация была озвучена представителями регионального ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" при подведении итогов прошедшего года.

Особое внимание уделялось улучшению инфраструктуры центров. Так, в регионе началось внедрение цифровых сервисов, облегчающих процесс подачи заявлений: теперь в ряде филиалов доступна процедура идентификации клиентов по биометрическим данным, исключающая необходимость предъявлять паспорт. Помимо этого, было проведено обновление внутреннего оборудования и стандартов оформления помещений.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул важность развития сети МФЦ для повышения уровня комфорта граждан при получении необходимых услуг. Нижегородская организация стала первой в общероссийском конкурсе региональных сетей МФЦ, одержав победу в категории "Лучшая крупная региональная сеть".

Также была представлена статистика, показывающая эффективность нововведений. Регион занимает лидирующее положение среди субъектов федерации по количеству обращений через QR-сервис "ГосQR", который позволяет быстро передавать персональные данные пользователей непосредственно в системы МФЦ. Количество обращений составило более 140 тысяч раз.

Директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская отметила высокий уровень спроса на традиционные услуги, среди которых наиболее популярными остаются оформление недвижимости, миграционные процедуры, получение и замена внутренних паспортов, а также помощь в оформлении электронных услуг портала "Госуслуги". Всего нижегородцам в минувшем году было оказано почти 3 млн услуг. Чтобы обеспечить высокое качество обслуживания, специалисты проходят постоянное обучение и активно сотрудничают с коллегами из других регионов.

Кроме того, значительным достижением года стало сокращение времени ожидания выплат компенсации семьям с детьми, которые обучаются на коммерческой основе. Также уменьшился пакет документов, требуемых для оформления пособия.

Нижегородская область продолжает оставаться лидером по качеству и доступности услуг МФЦ, внедряя современные технологии и повышая комфорт для граждан. Подробности о работе МФЦ и полный перечень услуг можно найти на официальном сайте ведомства или обратившись в контакт-центры МФЦ.

Ранее сообщалось, что более 115 тысяч "Карт жителя Нижегородской области" оформили в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
