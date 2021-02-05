Контракт ХК "Торпедо" с Дэвидом Немировски продлён Спорт

фото с сайта клуба

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Контракт ХК "Торпедо" с Дэвидом Немировски продлён на следующий сезон. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что работу также продолжат и все помощники: Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.

Отмечается, что Дэвид Немировски три года подряд выводил "Торпедо" в плей-офф. В текущем сезоне тренер обновил свой личный рекорд по набранным очкам.

Напомним, Дэвид Немировски был назначен главным тренером нижегородского "Торпедо" в мае 2018 года.