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Контракт ХК "Торпедо" с Дэвидом Немировски продлён

23 февраля 2021 18:54  [53] Спорт
фото с сайта клуба

фото с сайта клуба

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Контракт ХК "Торпедо" с Дэвидом Немировски продлён на следующий сезон. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что работу также продолжат и все помощники: Сандис Озолиньш, Артём Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.

Отмечается, что Дэвид Немировски три года подряд выводил "Торпедо" в плей-офф. В текущем сезоне тренер обновил свой личный рекорд по набранным очкам.

Напомним, Дэвид Немировски был назначен главным тренером нижегородского "Торпедо" в мае 2018 года.

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Теги:
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