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Нижегородцы смогут воспользоваться единым билетом на посещение спортмероприятий и на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в регионе стартует пилотный проект по внедрению единого билета на проезд в пригородных поездах и на посещение спортивных мероприятий.
Для предоставления бесплатного проезда на поезде в пригородном сообщении будет выделена субсидия из средств областного бюджета. Воспользоваться льготой можно будет при условии предъявления паспорта и приобретенных билетов на футбольные матчи.
Отмечается, что уже 27 февраля такой льготой смогут воспользоваться болельщики футбольного клуба "Нижний Новгород", который сыграет домашний матч с ФК "Крылья Советов" из Самары.
По словам главы региона Глеба Никитина, повышение интереса к спортивным мероприятиям - одна из важнейших задач национального проекта "Демография".
"В 2018 году, когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, уже был опробован опыт по запуску единого билета. Надеюсь, что и сейчас эта практика поможет развитию спорта", - добавил губернатор.
Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.
СПРАВКА:
Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездным для посещения футбольного матча, необходимо купить электронный билет на матч ФК "Нижний Новгород" на сайте, на котором будут указаны фамилия и инициалы лица, планирующего посетить мероприятие. Билет на электричку действует в обе стороны, но только в день проведения матча.
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