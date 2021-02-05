Нижегородцы смогут воспользоваться единым билетом на посещение спортмероприятий и на проезд в пригородных поездах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы смогут воспользоваться единым билетом на посещение спортмероприятий и на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе стартует пилотный проект по внедрению единого билета на проезд в пригородных поездах и на посещение спортивных мероприятий.

Для предоставления бесплатного проезда на поезде в пригородном сообщении будет выделена субсидия из средств областного бюджета. Воспользоваться льготой можно будет при условии предъявления паспорта и приобретенных билетов на футбольные матчи.

Отмечается, что уже 27 февраля такой льготой смогут воспользоваться болельщики футбольного клуба "Нижний Новгород", который сыграет домашний матч с ФК "Крылья Советов" из Самары.

По словам главы региона Глеба Никитина, повышение интереса к спортивным мероприятиям - одна из важнейших задач национального проекта "Демография".

"В 2018 году, когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, уже был опробован опыт по запуску единого билета. Надеюсь, что и сейчас эта практика поможет развитию спорта", - добавил губернатор.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

СПРАВКА:

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездным для посещения футбольного матча, необходимо купить электронный билет на матч ФК "Нижний Новгород" на сайте, на котором будут указаны фамилия и инициалы лица, планирующего посетить мероприятие. Билет на электричку действует в обе стороны, но только в день проведения матча.