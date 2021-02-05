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"Нижегородцы могут сами определять приоритеты развития территорий", - Артем Баранов

26 февраля 2021 16:54  [68] Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов прокомментировал старт проекта "Вам решать!".

"В рамках проведения открытого голосования по проекту "Вам решать!" каждый желающий может самостоятельно определять приоритеты развития территорий или предложить свои идеи. Считаю крайне важным для каждого жителя внести свой вклад в развитие проекта и поддержать понравившуюся инициативу", - сказал депутат.

"Проект "Вам решать!" стал логичным продолжением программы поддержки местных инициатив, которая пользовалась на территории Нижегородской области большим успехом. По инициативе губернатора Глеба Никитина будет реализовываться проект с максимальным учетом мнений и пожеланий местных жителей", - добавил он.

."Для удобства жителей были определены восемь направлений реализации проекта: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Опираясь на опыт прошлых лет, могу с уверенностью сказать, что активность жителей играет ключевую роль в выборе проекта и его реализации", - считает Артем Баранов.

"Еще одним важным условием является финансирование со стороны жителей. До 99% от необходимой стоимости проекта выделяют областной и местные бюджеты и не более 1% собирают жители. Это позволяет сделать финансирование максимально прозрачным и повысить ответственность жителей за сделанный выбор", - подытожил депутат.

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