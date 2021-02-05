Инвестиционная карта Нижегородской области дополнена крупным обновлением Бизнес

Инвестиционная карта Нижегородской области дополнена крупным обновлением. Об этом сообщили в пресс-служба регионального правительства.

Карта опубликована на инвестиционном портале области.

В системе предусмотрена возможность наращивания функционала, который упростит поиск площадок инвесторам. В рамках модернизации инвестиционной карты внедрена и настраивается в качестве дополнительного слоя кадастровая карта. Также теперь применяется новая система фильтрации по типу участка, площади, муниципальному образованию, удаленности от областного центра и форме собственности. Карта содержит всю необходимую информацию о доступных участках: указаны категория земель, форма собственности, наличие доступа к дороге, возможности по газо-, тепло- и электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.

"Инвестиционная карта является полезным инструментом для всех предпринимателей, которым необходим земельный участок для развития бизнеса. На ней можно найти площадку под любые потребности, как крупного предприятия, так и субъектов МСП", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

Карта – это часть инвестиционного портала Нижегородской области, который представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона. Таких площадок на сегодняшний день в регионе более 600, в их число также входят преференциальные территории, такие как ОЭЗ и ТОСЭР.

Кроме того, на инвестиционном портале Нижегородской области обновлен функционал личного кабинета инвестора, который позволяет не только просматривать данные об инициированных проектах, следить за ходом их реализации, но и общаться с командой проекта посредством встроенного в систему общего чата, сообщать о проблемах.