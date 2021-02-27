Давид Мелик-Гусейнов 24 марта проведет личный прием граждан Общество

Давид Мелик-Гусейнов Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов 24 марта проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прием можно записаться по телефонам (831) 439-04-98 и 430-96-39. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения. Мероприятие будет организовано с 14:00 в помещении приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области (Нижний Новгород, ул. Костина, 2)

К заместителю губернатора могут обратиться граждане, чье решение вопросов требует личного участия заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова. Это могут быть как жители Нижегородской области, так и любой гражданин РФ, иностранный гражданин, а также граждане без гражданства, которые законно находятся на территории региона и их вопрос не был решен на местном уровне.

Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут.

Давид Мелик-Гусейнов является министром здравоохранения Нижегородской области. В качестве заместителя губернатора курирует такие органы региональной исполнительной власти, как министерство социальной политики, министерство образования, науки и молодежной политики, а также управление по труду и занятости населения.