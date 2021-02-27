"Вместе в цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Вместе в цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, на конкурс региональных журналистов и блогеров, который проводит компания, поступило более 1,2 тысяч работ.

Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации "Интернет-СМИ" (более 500 публикаций) и "ТВ и радио" (свыше 200 сюжетов), а также специальная номинация "Цифровой регион", объявленная "Ростелекомом" (более 200 материалов).

За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании. Большой популярностью в материалах участников пользуются темы тепловизионного контроля, онлайн-покупок, виртуальных концертов, экскурсий и онлайн-кинотеатров. С каждым годом становятся все более важными вопросы цифровизации школ, лечебных учреждений, труднодоступных населенных пунктов.

"С развитием технологий и переходом на удаленный режим работы вопрос обеспечения кибербезопасности стал особенно важным. Мы видим интерес со стороны журналистов и попытку разобраться в теме цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры. Специально совместно с “Ростелекомом” мы провели обучающий вебинар для региональных журналистов и блогеров, которые хотят более детально разбираться в этой теме", — отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" проходит в 10-й раз. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа "Интерфакс".

"В период всеобщей цифровизации, когда алгоритмы уже успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс "Вместе в цифровое будущее" позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли", — заявил главный редактор сайта "Интерфакса", член жюри конкурса Алексей Гапеев.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участники могут заявить публикации и сюжеты, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Заявки можно подать в основные номинации: "Печатные СМИ", "Радио и ТВ", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа" и специальные — "Кибербезопасность" от Schneider Electric и "Цифровой регион" от "Ростелекома".

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.