Нижегородские власти будут разбираться в гибели пенсионерки от упавшей вывески магазина Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил руководителю государственной жилищной инспекции региона Игорю Сербулу провести проверку по факту трагического происшествия на улице Сергея Тюленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня, 1 марта, региональное МЧС сообщило, что днем на ул. Сергея Тюленина в Автозаводском районе на пожилую женщину упала вывеска продуктового магазина.

По предварительным данным, на вывеску упала снежная глыба, конструкция не выдержала и рухнула вниз.

Пострадавшую 87-летнюю нижегородку госпитализировали, однако МЧС сообщило, что в результате происшествия погибших нет.

Сейчас стало известно, что пенсионерка скончалась.

"Свои выводы по поводу данного случая обязательно сделают правоохранительные органы. Вместе с тем, правительство региона также проведет работу по определению ответственных за этот несчастный случай", - сказал Глеб Никитин.