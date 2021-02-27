В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
02 марта 2021 12:27  [47] МегаФон запустил в Нижегородской области новые технологии передачи голоса
02 марта 2021 11:41  [108] Абонентская плата для новых клиентов "Ростелекома" снижена в два раза к пятилетию тарифа "Игровой"
01 марта 2021 17:13  [189] Нижегородский водоканал завершил перекладку водопровода на улице Ильинской
01 марта 2021 17:09  [1243] Экс-руководитель НПАТ Дмитрий Цыганков признан банкротом
01 марта 2021 15:16  [254] Банк "Открытие" рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества признанных банкротами компаний
01 марта 2021 14:47  [426] Государство продлило программу льготного кредитования МСБ
01 марта 2021 14:38  [233] Офис "ТНС энерго Нижний Новгород" в селе Спасское прекращает работу с 1 марта
01 марта 2021 10:49  [1901] Банк "Открытие": россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов
01 марта 2021 10:14  [222] "Вместе в цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц
28 февраля 2021 14:27  [305] Окская судоверфь получит годовую поддержку экспертов ФЦК
Бизнес

МегаФон запустил в Нижегородской области новые технологии передачи голоса

02 марта 2021 12:27  [47] Бизнес

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

МегаФон запустил новые технологии передачи голосового трафика в Нижегородской области. Об этом собщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что МегаФон осуществил апгрейд сети и теперь абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE).

Благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

"Теперь совершать голосовые вызовы можно без переключения в сети 2G/3G, что не только позволяет пользоваться самым быстрым интернетом во время разговора, но и значительно экономит заряд аккумулятора. Передача более четкого голоса происходит по высокоскоростной сети 4G (LTE), поэтому соединение становится практически мгновенным и вы можете услышать собеседника так, как будто он находится рядом. Все это повышает комфортность общения в онлайне и теперь доступно большинству жителей области", - комментирует директор нижегородского отделения МегаФона Максим Бартыков.

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон Связь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph