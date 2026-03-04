Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 марта 2026 19:29
Егор Поляков проверил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин"
04 марта 2026 17:31
Жительницы Нижегородской области вдвое больше откладывают вдолгую
04 марта 2026 16:51
Нижегородский кадровый центр приглашает жителей на ярмарки вакансий в марте
04 марта 2026 16:20
Нижегородцы открыли 10 тысяч обезличенных металлических счетов в Сбере в 2025 году
04 марта 2026 15:53
Игорь Комаров провел рабочую встречу с новым начальником ВВГУ Банка России
04 марта 2026 15:44
Минфин РФ приостановит операции с валютой в марте
04 марта 2026 13:36
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%
04 марта 2026 13:15
Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 18:48
Нижегородская область усилит сотрудничество с ЦБ
03 марта 2026 18:08
Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода
Экономика

Егор Поляков проверил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин"

04 марта 2026 19:29 Экономика
Егор Поляков проверил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ Кулибин

Фото: Александр Бут/ пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков оценил ход строительства инженерной инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. В рабочей поездке также приняли участие гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин.

Они осмотрели стройплощадки государственной территории ОЭЗ, а также объекты "Технопарка Н2О" и предприятия "Аксис".

По словам Полякова, масштаб реализуемых работ достаточно большой. На государственной площадке фактически с нуля формируется вся инженерная инфраструктура, параллельно резиденты строят свои производственные объекты по современным стандартам. Он отметил, что сегодня ОЭЗ "Кулибин" можно назвать одним из ключевых центров инвестиционной активности в регионе.

С 2025 года развитие инвестиционной активности включено в одноименный федеральный проект национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — создать понятные условия для ведения бизнеса, распределить риски между государством и инвесторами и обеспечить системные меры поддержки для роста инвестиций в валовой региональный продукт.

Госплощадка занимает большую часть территории ОЭЗ в Дзержинске — 416 из 724,7 гектара. Сейчас здесь продолжается строительство сетей водоснабжения и канализации, а также двух контрольно-пропускных пунктов. Общая готовность инфраструктуры превышает 70%.

Одновременно возводятся промышленно-производственные корпуса. На площадке выполняют устройство фундаментов, монтаж металлических и железобетонных конструкций, а также установку фасадных панелей.

Одним из проектов является строительство предприятия компании "Аксис", входящей в группу компаний "Инструмент". Здесь планируется наладить выпуск твердосплавного инструмента и технологической оснастки в рамках формирования регионального станкоинструментального кластера. Завод будет производить твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки.

Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей. После запуска на предприятии планируется создать 442 рабочих места. Завершение строительства намечено на 2026 год. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта "Средства производства и автоматизации".

Представители компании также сообщили, что предприятие активно работает с кадровым резервом. Компания привлекает студентов и молодых специалистов на работу и практику. Кроме того, в 2025 году при поддержке группы компаний "Инструмент" в НГТУ имени Р. Е. Алексеева открылась лаборатория "Проектирование режущего инструмента".

Во время поездки Егор Поляков также осмотрел строительство "Технопарка Н2О". Его инфраструктура будет включать инжиниринговый центр для внедрения новых технологий в производство и инновационно-технологический центр, который будет оказывать резидентам консультационную поддержку.

На данный момент потенциальные резиденты уже найдены для большей части площадей технопарка. Планируется, что здесь будут работать компании из сфер химии и приборостроения. Завершить реализацию проекта планируется в первом полугодии 2026 года.

Кроме того, заместитель губернатора посетил производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании "РусСилика". Предприятие было запущено на территории ОЭЗ "Кулибин" в июне 2025 года. Объем инвестиций в проект составил 21 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест.

Гендиректор КРНО Игорь Ищенко сообщил, что на сегодняшний день экспертный совет по развитию ОЭЗ одобрил 55 инвестпроектов с общим объемом вложений более 166 млрд рублей.

Он отметил, что к будущему предприятию "Аксис" уже подведена почти вся необходимая инженерная инфраструктура, сейчас завершается подключение телекоммуникационных сетей. Полностью завершить создание инфраструктуры на государственной площадке планируется уже в этом году. Также ожидается, что в течение года на стройплощадки выйдут новые резиденты.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории городского округа Дзержинск. Сейчас ее площадь составляет 724,7 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА", которые уже обеспечены необходимой инфраструктурой.

В ноябре 2025 года правительство России приняло решение о расширении территории ОЭЗ на 117,7 гектара за счет площадки в городе Бор. После этого общая площадь зоны достигла 842,4 гектара.

Резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых льгот. Ставка налога на прибыль для них снижается с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% в следующие пять лет и до 14,5% в последующие годы. Также предусмотрены льготы по налогам на имущество, землю и транспорт.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом собираются построить химзавод за 18,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Егор Поляков ОЭЗ Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2025 18:35
Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
23 сентября 2025 12:23
Три производства за 27 млрд рублей хотят запустить в Дзержинске
18 сентября 2025 16:43
Нижегородский "Кулибин" вошел в топ-3 рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных