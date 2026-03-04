Егор Поляков проверил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Александр Бут/ пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков оценил ход строительства инженерной инфраструктуры на государственной площадке особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. В рабочей поездке также приняли участие гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин.

Они осмотрели стройплощадки государственной территории ОЭЗ, а также объекты "Технопарка Н2О" и предприятия "Аксис".

По словам Полякова, масштаб реализуемых работ достаточно большой. На государственной площадке фактически с нуля формируется вся инженерная инфраструктура, параллельно резиденты строят свои производственные объекты по современным стандартам. Он отметил, что сегодня ОЭЗ "Кулибин" можно назвать одним из ключевых центров инвестиционной активности в регионе.

С 2025 года развитие инвестиционной активности включено в одноименный федеральный проект национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — создать понятные условия для ведения бизнеса, распределить риски между государством и инвесторами и обеспечить системные меры поддержки для роста инвестиций в валовой региональный продукт.

Госплощадка занимает большую часть территории ОЭЗ в Дзержинске — 416 из 724,7 гектара. Сейчас здесь продолжается строительство сетей водоснабжения и канализации, а также двух контрольно-пропускных пунктов. Общая готовность инфраструктуры превышает 70%.

Одновременно возводятся промышленно-производственные корпуса. На площадке выполняют устройство фундаментов, монтаж металлических и железобетонных конструкций, а также установку фасадных панелей.

Одним из проектов является строительство предприятия компании "Аксис", входящей в группу компаний "Инструмент". Здесь планируется наладить выпуск твердосплавного инструмента и технологической оснастки в рамках формирования регионального станкоинструментального кластера. Завод будет производить твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки.

Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей. После запуска на предприятии планируется создать 442 рабочих места. Завершение строительства намечено на 2026 год. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта "Средства производства и автоматизации".

Представители компании также сообщили, что предприятие активно работает с кадровым резервом. Компания привлекает студентов и молодых специалистов на работу и практику. Кроме того, в 2025 году при поддержке группы компаний "Инструмент" в НГТУ имени Р. Е. Алексеева открылась лаборатория "Проектирование режущего инструмента".

Во время поездки Егор Поляков также осмотрел строительство "Технопарка Н2О". Его инфраструктура будет включать инжиниринговый центр для внедрения новых технологий в производство и инновационно-технологический центр, который будет оказывать резидентам консультационную поддержку.

На данный момент потенциальные резиденты уже найдены для большей части площадей технопарка. Планируется, что здесь будут работать компании из сфер химии и приборостроения. Завершить реализацию проекта планируется в первом полугодии 2026 года.

Кроме того, заместитель губернатора посетил производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании "РусСилика". Предприятие было запущено на территории ОЭЗ "Кулибин" в июне 2025 года. Объем инвестиций в проект составил 21 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест.

Гендиректор КРНО Игорь Ищенко сообщил, что на сегодняшний день экспертный совет по развитию ОЭЗ одобрил 55 инвестпроектов с общим объемом вложений более 166 млрд рублей.

Он отметил, что к будущему предприятию "Аксис" уже подведена почти вся необходимая инженерная инфраструктура, сейчас завершается подключение телекоммуникационных сетей. Полностью завершить создание инфраструктуры на государственной площадке планируется уже в этом году. Также ожидается, что в течение года на стройплощадки выйдут новые резиденты.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории городского округа Дзержинск. Сейчас ее площадь составляет 724,7 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА", которые уже обеспечены необходимой инфраструктурой.

В ноябре 2025 года правительство России приняло решение о расширении территории ОЭЗ на 117,7 гектара за счет площадки в городе Бор. После этого общая площадь зоны достигла 842,4 гектара.

Резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых льгот. Ставка налога на прибыль для них снижается с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% в следующие пять лет и до 14,5% в последующие годы. Также предусмотрены льготы по налогам на имущество, землю и транспорт.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом собираются построить химзавод за 18,4 млрд рублей.