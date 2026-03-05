Правила для торговли с рук обновят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода подготовила проект постановления, который устанавливает единый порядок размещения разносной торговли на всей территории городского округа. Документ вывешен для публичных консультаций.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в рамках переходного периода после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Его цель — устранить правовую неопределенность и установить единое регулирование на всей территории муниципального образования.

Речь идет о продаже товаров с рук, из корзин и других переносных приспособлений. Торговать смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход.

Проект определяет и перечень мест, где такая деятельность будет запрещена. В список территорий с высокой проходимостью вошли улицы Совнаркомовская, Рождественская, Большая Покровская, набережные Нижневолжская, Верхневолжская и Федоровского, площади Минина и Пожарского и Маркина, а также территория Нижегородского кремля.

Также разносная торговля не допускается на проезжей части, в метро, аэропортах, на вокзалах и ближе 100 метров от зданий органов власти, а также детских садов и школ.

Для работы продавцам необходимо направить уведомление в департамент предпринимательства, после чего сведения о них либо внесут в специальный реестр либо откажут во включении при наличии оснований - неполные или недостоверные сведения, несоответствие заявителя установленным категориям, выбор запрещенной территории или недопустимая для разносной торговли специализация.

Если контролирующие органы сообщат о привлечении продавца к административной ответственности за нарушение санитарных норм, законодательства о защите прав потребителей или правил продажи отдельных видов товаров, его исключат из реестра в течение пяти рабочих дней.

