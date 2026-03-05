Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Экономика

Правила для торговли с рук обновят в Нижнем Новгороде

05 марта 2026 14:34 Экономика
Правила для торговли с рук обновят в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода подготовила проект постановления, который устанавливает единый порядок размещения разносной торговли на всей территории городского округа. Документ вывешен для публичных консультаций. 

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в рамках переходного периода после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Его цель — устранить правовую неопределенность и установить единое регулирование на всей территории муниципального образования.

Речь идет о продаже товаров с рук, из корзин и других переносных приспособлений. Торговать смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход. 

Проект определяет и перечень мест, где такая деятельность будет запрещена. В список территорий с высокой проходимостью вошли улицы Совнаркомовская, Рождественская, Большая Покровская, набережные Нижневолжская, Верхневолжская и Федоровского, площади Минина и Пожарского и Маркина, а также территория Нижегородского кремля. 

Также разносная торговля не допускается на проезжей части, в метро, аэропортах, на вокзалах и ближе 100 метров от зданий органов власти, а также детских садов и школ.

Для работы продавцам необходимо направить уведомление в департамент предпринимательства, после чего сведения о них либо внесут в специальный реестр либо откажут во включении при наличии оснований - неполные или недостоверные сведения, несоответствие заявителя установленным категориям, выбор запрещенной территории или недопустимая для разносной торговли специализация.

Если контролирующие органы сообщат о привлечении продавца к административной ответственности за нарушение санитарных норм, законодательства о защите прав потребителей или правил продажи отдельных видов товаров, его исключат из реестра в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что минград утвердил генпланы для 41 населенного пункта в Нижнем Новгороде, ранее входившего в состав Кстовского округа. 

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Торговля
