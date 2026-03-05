На 12% увеличится выработка у приборостроительного завода благодаря проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: предприятие — участник нацпроекта

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на проектировании и производстве приборов и систем ресурсосбережения, сложной медицинской техники, электрокотлов.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК и команда проекта подводят итоги и защищают перед руководителем

предприятия итоговый план-график мероприятий по достижению целей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства блока управления.

«Рабочая группа предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций проанализировала работу на пилотном участке и выявила 13 «узких мест», снижающих пропускную способность в пилотном потоке. Для устранения выявленных недостатков был разработан план мероприятий. Например, планируется перераспределение операций между сотрудниками на участке сборки, переход на использование механизированного инструмента, упрощение идентификации проводов в жгутах, оптимизация электрических испытаний. Реализация комплекса мероприятий позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 12 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 18 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

В Нижегородской области бережливые технологии внедряют четыре компании, специализирующиеся на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 315 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».