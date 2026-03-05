Нижегородские работодатели могут подать заявки на целевое обучение специалистов Экономика

Нижегородских работодателей приглашают принять участие в кампании по целевому набору. С 1 марта 2026 года на портале «Работа России» стартовал прием заявок на целевое обучение. Организации всех форм собственности могут подать заявку на подготовку специалистов с высшим образованием для установления целевой квоты приема на 2027-2028 учебный год.

Целевое обучение — это возможность подготовить работников, знания и навыки которых соответствуют задачам конкретной организации. После окончания обучения работодатели смогут принять на работу специалистов, готовых сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Такая деятельность соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», который начал действовать в России в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Заключая контракт на целевое обучение, работодатель берет на себя ответственность за трудоустройство будущего специалиста. У нас есть перечень востребованных профессий, в которых мы видим потребность в кадрах на ближайшие годы. Таким образом, работодатель может гарантированно обеспечить себя квалифицированными сотрудниками. Ребята, в свою очередь, могут не только получить необходимые знания, но и приобрести практический опыт, который будет высоко цениться», - отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Подать заявку о целевой кадровой потребности можно на единой цифровой платформе «Работа России». Для корректного заполнения формы заявки разработана подробная инструкция.

Заявки от организаций принимаются до 1 апреля 2026 года.

«Для участия в программе целевого обучения работодателю необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России». Сделать это нужно обязательно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Иначе система просто не даст сформировать и согласовать заявку», - рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Уточнить информацию о регистрации на портале «Работа России» и подачи заявки на целевое обучение проекте можно по телефону контакт-центра 8-800-250-47-47 или в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.