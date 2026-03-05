Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 марта 2026 14:34
Правила для торговли с рук обновят в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 13:01
Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали платить "улыбкой" в 20 раз чаще
05 марта 2026 13:00
На 12% увеличится выработка у приборостроительного завода благодаря проекту "Производительность труда"
05 марта 2026 12:28
Эксклюзив
Сколько стоят тюльпаны в Нижнем Новгороде накануне 8 Марта
05 марта 2026 12:05
Нижегородской области могут списать еще 22 млрд рублей госдолга
05 марта 2026 11:07
ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
05 марта 2026 10:55
Согласован облик 6-этажного паркинга в рамках КРТ на улице Самочкина
05 марта 2026 10:15
Нижегородские работодатели могут подать заявки на целевое обучение специалистов
04 марта 2026 19:29
Егор Поляков проверил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин"
04 марта 2026 17:55
Восемь Дней поставщика пройдет в Нижегородской области в 2026 году
Экономика

Нижегородские работодатели могут подать заявки на целевое обучение специалистов

05 марта 2026 10:15 Экономика
Нижегородские работодатели могут подать заявки на целевое обучение специалистов

Нижегородских работодателей приглашают принять участие в кампании по целевому набору. С 1 марта 2026 года на портале «Работа России» стартовал прием заявок на целевое обучение. Организации всех форм собственности могут подать заявку на подготовку специалистов с высшим образованием для установления целевой квоты приема на 2027-2028 учебный год.

Целевое обучение — это возможность подготовить работников, знания и навыки которых соответствуют задачам конкретной организации. После окончания обучения работодатели смогут принять на работу специалистов, готовых сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Такая деятельность соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», который начал действовать в России в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Заключая контракт на целевое обучение, работодатель берет на себя ответственность за трудоустройство будущего специалиста. У нас есть перечень востребованных профессий, в которых мы видим потребность в кадрах на ближайшие годы. Таким образом, работодатель может гарантированно обеспечить себя квалифицированными сотрудниками. Ребята, в свою очередь, могут не только получить необходимые знания, но и приобрести практический опыт, который будет высоко цениться», - отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Подать заявку о целевой кадровой потребности можно на единой цифровой платформе «Работа России». Для корректного заполнения формы заявки разработана подробная инструкция.

Заявки от организаций принимаются до 1 апреля 2026 года.

 «Для участия в программе целевого обучения работодателю необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России». Сделать это нужно обязательно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Иначе система просто не даст сформировать и согласовать заявку», - рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Уточнить информацию о регистрации на портале «Работа России» и подачи заявки на целевое обучение проекте можно по телефону контакт-центра 8-800-250-47-47 или в официальном сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных