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Общество

Недобросовестных подрядчиков уборки снега в Нижнем Новгороде, включат в соответствующий реестр

02 марта 2021 17:23  [1] Общество
Недобросовестных подрядчиков уборки снега в Нижнем Новгороде, включат в соответствующий реестр

Недобросовестных подрядчиков уборки снега в Нижнем Новгороде, включат в соответствующий реестр

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода включит подрядчиков, нарушающих договоры по уборке снега, в реестр недобросовестных исполнителей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе ночного объезда главных улиц районов с проверкой исполнения дорожных планов по вывозу снега.

"Проверил, как организована работа подрядчиков, оценил наличие техники по расчистке улиц. В целом основные и центральные магистрали расчищены до нормативного состояния. Проблемы на дворовых и внутриквартальных проездах. Поручил главам переключать технику на эти объекты, а также обращать внимание, прежде всего, на подъезды к социальным учреждениям, на состояние крыш", – сказал Юрий Шалабаев.

"Вывозим много снега, среднесуточные объемы уже сейчас достигают 30 тысяч кубических метров снежных масс. Тем не менее, снежных валов на дорогах еще достаточно. Будем продолжать работать. Есть проблема с субподрядчиками, у них не всегда выходит техника. Будем реагировать на это очень жестко", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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