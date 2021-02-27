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Более 200 нижегородцев уже стали участниками акции "Прощайте, пени!" от "Теплоэнерго"

03 марта 2021 10:57  [67] Общество

Более 200 нижегородцев уже стали участниками акции "Прощайте, пени!" от АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, до 31 марта 2021 года предприятие дает возможность потребителям списать пени за задолженность по теплу и горячей воде при ее полном погашении.

Напомним, в акции принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 января 2021 года имеют просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия в акции необходимо полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 31 марта заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте и в срок до 10 июня 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции. Пошаговую видеоинструкцию о регистрации в личном кабинете можно посмотреть здесь

Справочную информацию, а также подробности проведения акции можно получить по телефону 277-91-31 (круглосуточно) и в абонентских пунктах по адресам: ул. Бекетова д.5, Московское шоссе д.83, ул. Н.Рыбакова д.19, пр. Гагарина д.228. Приём жителей осуществляется с обязательным соблюдением профилактических мер и применением средств индивидуальной защиты.

Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства. В этом случае для участия в акции потребителю нужно сначала оплатить пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, и государственную пошлину, а затем зарегистрировать заявление об участии. Кроме того, согласно условиям акции, размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму задолженности.

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Теги:
ЖКХ Теплоэнерго
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