Юрий Шалабаев готов ежеквартально обсуждать проблемы с нижегородскими предпринимателями Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев готов ежеквартально встречаться с представителями бизнеса, обсуждать проблемы и актуальные вопросы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Юрий Шалабаев встретился с предпринимателями Нижнего Новгорода, где обсуждались вопросы насущные для представителей малого и среднего бизнеса проблемы.

Одна из главных тем - размещение нестационарных торговых объектов, в том числе на Нижне-Волжской набережной, где раньше не было возможности подключиться к электросетям.

По словам Юрия Шалабаева, после реконструкции и благоустройства набережной теперь можно подключиться к электросетям, а не пользоваться генераторами, как это было раньше. Он также подчеркнул, что все торговые точки должны будут соответствовать утверждённому единому дизайн-коду.

Отдельная тема встречи – 800-летие Нижнего Новгорода. Здесь обсуждались вопросы общественного питания, создание новых рабочий мест и увеличение турпотока. Как отметил глава Нижнего Новгорода, главное на встрече – диалог и понятные всем правила.

В мероприятии приняли участие: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, и.о. прокурора города Нижнего Новгорода Александр Жиров, представители ТПП, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, НРО "Деловая Россия", НРО общероссийской общественной организации "Опора России" и нижегородские бизнесмены.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого, "стороны услышали друг друга". В ходе встречи затрагивались системные и одиночные проблемы. Всего же в ходе встрече было озвучено около 20 вопросов, которые приняты в работу.