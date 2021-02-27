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Общество

Сразу шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте

04 марта 2021 10:39  [91] Общество

Сразу шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте, сообщает департамент внешних коммуникаций Макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".

"Сделано в Италии" (Made in Italy, Италия, 2020) — сериал о рождении индустрии высокой моды в Италии 70-х. Альбини, Куриел, Криция, Миссони, Валентино — многие легенды мирового уровня, царившие на подиумах в 1970-е, предоставили уникальные предметы одежды и аксессуары из своих коллекций для съемок фильма.
Дочь итальянских эмигрантов Ирена (Грета Ферро) устраивается на работу в модный журнал Appeal, чтобы заработать на обучение в колледже. Но с развитием миланской индустрии моды в жизни Ирены происходят кардинальные изменения. Она встречает молодых дизайнеров, мечтающих вырваться на международный уровень и потеснить французскую высокую моду. Премьера — 3 марта.

"В плену надежды" (Hope Gap, Великобритания, 2019) — мелодраматический фильм известного британского сценариста, драматурга и писателя Уильяма Николсона о пожилой супружеской паре на грани развода после 29 лет брака. В ролях: лауреаты премий "Золотой глобус" и BAFTA Аннетт Бенинг и Билл Найи. Премьера — 8 марта.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?" (Россия, 2020) — сериал снят по нашумевшей одноименной автобиографической книге Карины Добротворской.
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, к другой любви. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что у нее больше нет шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. В ролях: Иван Добронравов, Василий Буткевич, Олег Васенин, Федор Лавров, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Дарья Урсуляк, Юрий Борисов, Виктория Исакова, Александр Горчилин, Аня Чиповская. Режиссер: Ангелина Никонова. Премьера — 11 марта.

"Во все тяжкие" в переводе Гоблина (Breaking Bad, США, 2008–2013). Wink представляет первый сезон одного из лучших американских сериалов в переводе Гоблина. Сериал удостоен множества наград, среди которых 16 премий "Эмми", два "Золотых глобуса", пять премий "Гильдии киноактеров США", шесть премий "Гильдии сценаристов США" и многие другие. Премьера — 12 марта.

"Черный снег" (Россия, 2020) — художественный фильм режиссера Степана Бурнашёва получил главный приз на кинофестивале "Окно в Европу". Якутская драма о дальнобойщике, оказавшемся в смертельной ловушке посреди бескрайней снежной пустыни, основанная на реальных событиях. Фильм понравится любителям кинокартин о выживании в экстремальных условиях. В ролях: Федот Львов, Илья Портнягин, Ирина Никифорова и другие. Премьера — 18 марта.

"Пугало" (Россия, 2020) — картина режиссера Дмитрия Давыдова получила сразу три награды 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в 2020 году, в том числе за лучший фильм. Кинокартину также удостоили награды за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) и призом имени Даниила Дондурея "Гильдии киноведов и кинокритиков России". В центре сюжета — история якутской знахарки из небольшой деревни, которую все боятся и обходят стороной, но только она может помочь в беде ценой своей жизненной энергии. Премьера — 25 марта.

СПРАВКА:
Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. "Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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